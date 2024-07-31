Çanakkale Açıklarında 5'i Çocuk 15 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5'i çocuk toplam 15 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-81' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 5'i çocuk toplam 15 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA