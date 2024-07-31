Çanakkale Açıklarında 5'i Çocuk 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5'i çocuk toplam 15 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale Açıklarında 5'i Çocuk 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-81' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 5'i çocuk toplam 15 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale Açıklarında 15’i Çocuk 49 Kaçak Göçmen YakalandıÇanakkale Açıklarında 15’i Çocuk 49 Kaçak Göçmen YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Düzensiz göçmen göçmen Çanakkale
Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor
Mersin'de Sokak Ortasında Ceset Bulundu Mersin'de Sokak Ortasında Ceset Bulundu
Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar
Manisa'da Tren Kazası: 2 Kardeş Yaralandı Manisa'da Tren Kazası: 2 Kardeş Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı: Not Bırakıp Ortadan Kayboldu Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı
İzmir Urla’da Orman Yangını! Evler Tahliye Edildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı İzmir'deki Orman Yangınında 1 Kişi Gözaltına Alındı
İsrail Saldırısı Sonrası Lübnan'dan Açıklama: BMGK'ya Şikayette Bulunacaklar İsrail Saldırısı Sonrası Lübnan'dan İlk Açıklama
Mersin'de Sokak Ortasında Ceset Bulundu Mersin'de Sokak Ortasında Ceset Bulundu
TBMM'nin Tatile Girmesi Kararı Resmi Gazete'de TBMM'nin Tatile Girmesi Kararı Resmi Gazete'de