Çamaşır Makinesi Sonu Oldu! Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan bir kadın evindeki çamaşır makinesinde meydana gelen arıza sonucu elektrik akımına kapıldı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.

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Çamaşır Makinesi Sonu Oldu! Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde evinin bahçesinde bulunan çamaşır makinesine çamaşır atan Nurten Balgünsün (47) akıma kapıldı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çamaşır makinesindeki kaçaktan kaynaklanan elektrik akımına kapıldığı düşünülen Balgünsün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Elektrik Aydın
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