Çamaşır Asarken Cesetle Karşılaştı
Çamaşır asmak için balkona çıkan kadın alt kat komşusunu hareketsiz halde gördü. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Nazende Kılıç'ın (87) üst kattaki komşusu, çamaşır asmak için balkona çıktığında yaşlı kadını hareketsiz şekilde yerde yatarken görünce durumu polise bildirdi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Kılıç'ın cesedinin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA