Büyükşehir Akademi Bahar Dönemine Hazır: Kayıtlar Tamamlandı, Dersler Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören Büyükşehir Akademi’nin bahar dönemi kayıt süreci sona erdi.

Büyükşehir Akademi Bahar Dönemine Hazır: Kayıtlar Tamamlandı, Dersler Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de bahar dönemi kayıt süreci bitti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen eğitim programına yaklaşık 600 kişi başvurdu.
Alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitimlerde, katılımcılar Mesnevi okumaları, edebiyat, tarih, felsefe ve sinema tarihi gibi birçok alanda bilgi sahibi olma fırsatı yakalayacak.
Akademi kapsamında düzenlenecek derslerin 7 Nisan Pazartesi günü başlayacağı açıklandı. Programa kabul edilen katılımcıların kesin kayıt sonuçları ise 4 Nisan Cuma günü Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresinden duyurulacak.

Kaynak: İHA

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