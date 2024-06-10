Büyükçekmece'de 'kar maskeli' cinayet

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir kişi, evine gelen kar maskeli şüpheli tarafından silahla öldürüldü.

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Büyükçekmece'de 'kar maskeli' cinayet

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Kumburgaz Merkez Mahallesi'nde bulunan bir eve gelen kar maskeli şahıs, ev sahibini silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kumburgaz Merkez Mahallesi Belediye Caddesi'ne motosikletle kar maskeli iki şüpheli geldi.

Buradaki iki katlı binanın ilk katının ziline basan şüphelilerden biri, kapıyı açan Uğur Doğan'a silahla ateş etti.

Doğan yaralanırken, şüpheli dışarıda motosikletle bekleyen diğer şahısla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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