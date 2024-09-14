Bursa'da Yere İzmarit Atanlara Ceza Yağdı! Yüzbinlerce TL Para Cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sigara izmaritlerini yere atanlara cezai işlem uygulandı. Son 1 ayda 248 kişiye toplamda 508 bin 896 TL para cezası kesildi.

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Bursa'da Yere İzmarit Atanlara Ceza Yağdı! Yüzbinlerce TL Para Cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sigara izmaritlerini yere atan sürücüler ile yayalara para cezası veriliyor. Belediye tarafından oluşturulan 'İzleme ve Değerlendirme Merkezi', ilçede 9 ayrı noktaya yerleştirilen toplam 45 kamera ile yerlere sigara izmariti atan sürücüleri belirleyip, kullandıkları araç plakasını, yakındaki zabıtalara bildiriyor.

Ekipler, izmarit atan sürücüler ile yayalara, Kabahatler Kanunu uyarınca, 2 bin 52 liraya kadar idari para cezası yazıyor.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, son 1 ay içinde 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza yazdıklarını belirterek, "Bu güzel şehri kirletmeye kimsenin hakkı yok. İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz haftanın her günü 24 saat hizmet veriyor" dedi.

Kaynak: DHA

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