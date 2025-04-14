Bursa’da Vinç ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada vinç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa’da Vinç ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Yaralı

Kaza Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sürücü Sercan D.(25) yönetimindeki vinç ile sürücü Mehmet T. (34) yönetimindeki 16 BEK plakalı motosiklet çarpıştı.

Bursa’da Vinç ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Yaralı - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Trafik kazası
Malatya’da Kaçak Ürün ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı Malatya’da Kaçak Ürün ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Balıkesir'de Kablo Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı Balıkesir'de Kablo Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti
Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor