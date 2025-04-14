Bursa’da Vinç ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada vinç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sürücü Sercan D.(25) yönetimindeki vinç ile sürücü Mehmet T. (34) yönetimindeki 16 BEK plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA