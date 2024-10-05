Bursa’da Üst Üste Orman Yangınları

Bursa'nın Mudanya ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki zeytinliklerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.

5 araç 16 personelin müdahalede bulunduğu yangın hızlı müdahale sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan, Tuzaklı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: İHA