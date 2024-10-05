Bursa’da Üst Üste Orman Yangınları

Bursa’da zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınırken, Tuzaklı mevkiinde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Bursa’da Üst Üste Orman Yangınları

Bursa'nın Mudanya ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki zeytinliklerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.

5 araç 16 personelin müdahalede bulunduğu yangın hızlı müdahale sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan, Tuzaklı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

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