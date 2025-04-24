Bursa’da Trafik Kazası, 1 Sürücü Hafif Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu caddesinde yaşandı. Cesim C. (43) idaresindeki 16 KN 745 plakalı hafif ticari araç, Lodos Sokak üzerinden çıkan Mehmet G. (45) kontrolündeki 16 Y 3766 plakalı kamyona yandan çarptı.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, kaza yerine gönderilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA