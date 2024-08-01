Bursa'da Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Fiyat Tarifesi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde yolcu taşıma ücretlerine zam geldi. Orhangazi’de şehiriçi yolcu taşımacılığına yüzde 30 ile 35 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İşte yeni fiyat tarifesi…

Bursa'da Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Fiyat Tarifesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi onayı ile Orhangazi’de şehiriçi yolcu taşımacılığına zam geldi.

ZAMLAR UYGULANMAYA BAŞLADI

Orhangazi’de şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere uygulanan zamlı fiyatlar 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Yolcu taşımacılığına yüzde 30 ile 35 oranlarında zam yapıldı.

Bursa'da Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Fiyat Tarifesi - Resim : 1

İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLAR

Orhangazi Şehiriçi Tam 15,25’den 20 TL’ye, öğrenci 9,75’den 13 TL’ye yükseltilirken, Göl yolcusu 16 TL’den 21 TL’ye, Sanayi Sitesi 17 TL’den 23 TL’ye, Köy altları 15 TL’den 20 TL’ye, Nadır Piknik alanı 16 TL’den, 21 TL’ye, Fındıklı Mahallesi 23 TL’den 30 TL’ye, Yeni Toki ise tam 16 TL’den 21 TL’ye, öğrenci ise 10 TL’den 13 TL’ye yükseltildi.

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Kaynak: İHA

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