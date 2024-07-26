Bursa'da Tehlikeli Yolculuk! 3 Tekerli At Arabasıyla Trafiğe Çıktı

Bursa'da at arabasıyla trafiğe çıkan adam, arabanın tekerinin kopmasına aldırış etmedi. 3 teker ile yoluna hiçbir şey olmamış gibi devam eden adamın o anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da Tehlikeli Yolculuk! 3 Tekerli At Arabasıyla Trafiğe Çıktı

Bursa'da at arabalı şahıs, tekerin kopmasını aldırış etmedi. 3 teker ile ilerleyen şahsı görenler, o anları kayda aldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at arabasının bir tekeri kırıldı. Duruma aldırış etmeyen at arabalı şahıs, 3 tekerlek ile yoluna devam etti. Diğer sürücüleri tehlikeye atan şahıs, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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