Bursa'da Tehlikeli Yolculuk! 3 Tekerli At Arabasıyla Trafiğe Çıktı
Bursa'da at arabasıyla trafiğe çıkan adam, arabanın tekerinin kopmasına aldırış etmedi. 3 teker ile yoluna hiçbir şey olmamış gibi devam eden adamın o anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bursa'da at arabalı şahıs, tekerin kopmasını aldırış etmedi. 3 teker ile ilerleyen şahsı görenler, o anları kayda aldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at arabasının bir tekeri kırıldı. Duruma aldırış etmeyen at arabalı şahıs, 3 tekerlek ile yoluna devam etti. Diğer sürücüleri tehlikeye atan şahıs, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İHA