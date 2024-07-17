Tavuk Çiftliğinde Başladı, Market Deposuna Sıçradı: 11 İşçi Dumandan Etkilendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki zincir marketin deposuna sıçradı. Korkutan yangında 11 işçi dumandan etkilendi.

Tavuk Çiftliğinde Başladı, Market Deposuna Sıçradı: 11 İşçi Dumandan Etkilendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki zincir marketin deposuna sıçradı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tavuk çiftliğinde ve market deposunda maddi hasar meydana geldi.

Ayrıca yangında dumandan etkilenen 11 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının sebebi yetkililer tarafından araştırılıyor.

Kaynak: AA

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