Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerine su bastı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar yolda ilerlemekte güçlük çekerken birçok mahalledeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Ovaakça Merkez Mahallesi'deki alt geçitte su birikmesi sonucu iki araç mahsur kaldı. Araçlar, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Armutköy ile Yunuseli mahallelerini bağlayan yolda su birikintileri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı fabrikalar ile aynı bölgedeki alışveriş merkezinin bazı bölümlerini su bastı.

Kaynak: AA