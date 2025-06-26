Bursa'da Plastik Fabrikasında Yangın

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi’nde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası’nda, 26 Haziran 2025 günü saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrika içerisinden dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu hemen 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak plastik ürünlerin yanması nedeniyle hızla yayılan alevler ve yoğun duman, itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı.

Yangın bölgesinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, fabrika çalışanları kıyafetlerini alarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar, Mustafakemalpaşa ilçesinin her yerinden görülürken, gökyüzünü kaplayan siyah duman bulutları paniğe neden oldu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA