Otobüste Yer Tartışması! O Anlar Kamerada

Bursa Osmangazi ilçesinde, belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer tartışması yüzünden ağız dalaşı yaşandı. Tartışma sürerken araya diğer yolcular girdi. Tartışma sonrası taraflardan biri durakta inerken tartışma da son buldu.

Tartışma anı başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA