Otobüste Yer Tartışması! O Anlar Kamerada
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir belediye otobüsünde kadınlar arasında yer tartışması yaşandı. Tartışma başka bir yolcu tarafından kaydedildi.
Bursa Osmangazi ilçesinde, belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer tartışması yüzünden ağız dalaşı yaşandı. Tartışma sürerken araya diğer yolcular girdi. Tartışma sonrası taraflardan biri durakta inerken tartışma da son buldu.
Tartışma anı başka bir yolcu tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
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