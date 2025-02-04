Bursa'da Otobüs Kazası: 15 Yaralı
Bursa'da işçileri taşıyan servis otobüsü, arkadan bir tırın çarpması sonucu şarampole devrildi. Bölgeye birçok ambulans sevk edilirken, kazada 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Serbest Bölge girişinde bugün bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki tır, hızını ayarlayamayınca Temsa marka servis otobüsüne arkadan çarptı.
İşçileri topladıktan sonra fabrikaya doğru yola çıkan otobüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanan otobüste, can pazarı yaşandı.
Vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla otobüsten çıkarıldı.
Yol, kaza sebebiyle tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: