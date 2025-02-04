Bursa'da Otobüs Kazası: 15 Yaralı

Bursa'da işçileri taşıyan servis otobüsü, arkadan bir tırın çarpması sonucu şarampole devrildi. Bölgeye birçok ambulans sevk edilirken, kazada 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Bursa'da Otobüs Kazası: 15 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Serbest Bölge girişinde bugün bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki tır, hızını ayarlayamayınca Temsa marka servis otobüsüne arkadan çarptı.

Bursa'da Otobüs Kazası: 15 Yaralı - Resim : 1

İşçileri topladıktan sonra fabrikaya doğru yola çıkan otobüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanan otobüste, can pazarı yaşandı.

Vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla otobüsten çıkarıldı.

Bursa'da Otobüs Kazası: 15 Yaralı - Resim : 2

Yol, kaza sebebiyle tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Elazığ'da Feci Kaza! Okul Servisi 11 Yaşındaki Zeynep'i Hayattan KopardıElazığ'da Feci Kaza! Okul Servisi 11 Yaşındaki Zeynep'i Hayattan KopardıGüncel
Tekirdağ’da Görünmez Kaza, Minibüsten İndiği Anda…Tekirdağ’da Görünmez Kaza, Minibüsten İndiği Anda…Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa kaza
Son Güncelleme:
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
Elazığ'da Feci Kaza! Okul Servisi 11 Yaşındaki Zeynep'i Hayattan Kopardı Elazığ'da Feci Kaza! Okul Servisi 11 Yaşındaki Zeynep'i Hayattan Kopardı
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Antep Fıstığına Rakip Geliyor: O İl Coğrafi İşaret Almak Üzere Antep Fıstığına Rakip Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisine Seyyanen Zam Şoku 220 Bin TL’den Fazla Para Alacaklardı! ‘Son Bir Kez…’
İsmi Tefeci Listesinde Çıkan Seda Sayan'ın İfadesi Ortaya Çıktı, 'Kendisini Tanırım' Diyerek Açıkladı Tefeci Dosyasından Onun da Adı Çıktı
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak