Bursa'da Örnek Davranış: Camide Bulduğu Dövizleri Polise Teslim Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde camide namaz kıldıktan sonra para dolu çanta bulan adam, çantayı polise teslim etti.

Bursa'da Örnek Davranış: Camide Bulduğu Dövizleri Polise Teslim Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde camide namaz kıldıktan sonra yerde döviz dolu çanta bulan vatandaş, çantayı sahibi bulunmak üzere polise teslim etti.

Olay, İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Turgutalp Camii'nde meydana geldi. Mehmet Özhaşlama (65) namaz kılmak için camiye gitti. Namazını kıldıktan sonra camiden çıkarken yerde çanta buldu. Çantayı alan Özhaşlama, polise haber verdi.

Polis ekipleri çanta içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde döviz ve kimleri buldu. Ekipler, teslim aldıkları çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Olayı anlatan Mehmet Özhaşlama(65), namaz kıldıktan sonra pencerenin yanında yerde çanta buldum. Caminin imamına teslim ettim" dedi.

Kaynak: İHA

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