Bursa’da Lodos Ağaçları Devirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan lodos ağaçları devirirken, mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

Bursa’da Lodos Ağaçları Devirdi

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bilalköy mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre etkisini arttıran lodos nedeniyle Bilalköy mahallesinde ağaçlar elektrik tellerinin üzerine devrildi. Devrilen ağaçtan dolayı elektrik kesintileri yaşandı.

Öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde lodos ve ardından yağan yağmur ile birlikte araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

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