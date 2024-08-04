Bursa’da Korkutan Yangın: Bina Alevlere Teslim Oldu

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA