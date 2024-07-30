Bursa'da Korku Dolu Sabah! Bir Anda Çöktü, Neye Uğradıklarını Şaşırdılar

Bursa'da sabah saatlerinde iki katlı metruk bina bir anda çöktü. Gürültüye uyanan mahalleli neye uğradığını şaşırdı, şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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Bursa'da Korku Dolu Sabah! Bir Anda Çöktü, Neye Uğradıklarını Şaşırdılar

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İki katlı metruk bina, yola doğru gürültüyle çöktü. O sırada sokakta kimsenin bulunmaması, olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da Korku Dolu Sabah! Bir Anda Çöktü, Neye Uğradıklarını Şaşırdılar - Resim : 1

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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