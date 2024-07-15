Bursa'da Korku Dolu Gece! Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı, Alevler Tüm Binayı Sardı

Bursa'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 4 katlı binayı sardı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bursa'da Korku Dolu Gece! Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı, Alevler Tüm Binayı Sardı

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi üzerinde bulunan bir mobilya döşemecisinde çıkan yangın panik yarattı. İddiaya göre içeride bulunan tinerin yanmasıyla başlayan alevler, koltuklara sıçradı. Hızla büyüyen yangın, 4 katlı binanın zemin katındaki iş yerinin tamamını sardı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ HATTI KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale edip elektrik ve doğal gaz hattını muhtemel patlamaya karşı kesti. Yaklaşık yarım saatlik mücadele sonrası alevler tamamen söndürülürken, koltuk döşemecisi küle döndü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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