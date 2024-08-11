Bursa'da Kaza: Üç Araç Kavşakta Birbirine Girdi!

Bursa'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu mezbaha kavşağında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden Uğur Arslan (48) idaresindeki 16 LCR 92 plakalı otomobil, mezbaha kavşağından dönüş yapan Deniz Akdemir (35) idaresindeki 21 AEK 604 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil kavşakta bekleyen Halil Umut (66) idaresindeki 16 AKV 225 plakalı minibüse çarptı. Kazada ana yolda seyir halinde olan Uğur Arslan idaresindeki otomobilde bulunan eşi Sultan Arslan (40) ile kızı Medine Gül Arslan (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA