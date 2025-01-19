Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kişiden 5 Gündür Tek Bir İz Yok

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 8 Ocak'ta kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli Necmettin Sönmez'den hala tek bir haber bile yok. Kayıp kişiyi atama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kişiden 5 Gündür Tek Bir İz Yok

Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez ile beraber 8 Ocak Çarşamba günü Osmangazi ilçesinde bulunan kuyumcular çarşısına gitti. Burada oğlunu gözden kaybeden baba, karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

Ailenin civardaki sokak ile caddelere kayıp afişleri asması ve polis ekiplerinin kamera kayıtlarını izlemesi sonucunda Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

5 GÜNDÜR HABER YOK

İhbar üzerine Sönmez'in son görüldüğü yerde JAK, AKUT ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından arama sahası genişletilen çalışmalar, beşinci gününde de devam ediyor.

Kaynak: AA

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