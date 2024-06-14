Bursa'da karne günü kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti: Son mesajı derinden sarstı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan 59 yaşındaki öğretmen Zeynel Yıldırım, karne günü hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yıldırım'ın son paylaşımı ise yürek burktu.

Bursa'da karne günü kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti: Son mesajı derinden sarstı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'nda görev yapan 59 yaşındaki öğretmen Zeynel Yıldırım, 2023-2024 eğitim yılının son günü öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra zeytin bahçesine gitti.

Burada geçirdiği kalp krizi sonrasında Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON MESAJI YÜREK BURKTU

Karne töreni sonrasında sosyal medya hesabından "Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum" notunu paylaşan Yıldırım'ın son mesajı, herkesi derinden etkiledi.

Kaynak: AA

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