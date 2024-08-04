Bursa'da Kafa Kafaya facia! İki Ambulans Kamyonetle Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki ambulans kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6’sı sağlık personeli 7 kişi yaralandı.

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Bursa'da Kafa Kafaya facia! İki Ambulans Kamyonetle Çarpıştı

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Çiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İki ambulans sabah saatlerinde Kıran Mahallesinde yaşanan 2 kişinin yaralandığı kaza yerinden İnegöl’e dönüş yapmak için yola çıktı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Sürücü Coşkun Ç.(42) yönetimindeki 16 AAS 627 plakalı ambulans, karşı yönden gelen sürücü Ömer İ.(20) yönetimindeki 16 ANP 12 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Aynı yöne gelen diğer sürücü Celal B.(30) yönetimindeki 16 YL 418 ambulans da kaza yapan ambulansa arkadan çarparak durabildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 2’si ambulans 3 aracın sürücüleri ile ambulanslarda görevli sağlık görevlileri Hümeyra U.(33), Osman N.(63), Büşra Ö.(25) ve Nurgül Ç.(37) yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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