Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 1. Dürüst Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 16 NNT 89 plakalı otomobilin sürücüsü Zeki Ç. (29), 1. Dürüst Sokak'ta seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen ve sokağa dönüş yapmak isteyen Belgin T. (40) yönetimindeki 16 KFR 19 plakalı araca yandan çarptı.
Kaza sırasında Zeki Ç.’nin aracında bulunan yolculardan Emirhan Ç. (20) ve Sibel Ç. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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