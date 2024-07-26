Bursa'da Göçmen Operasyonu: 41 Yabancı Uyruklu ve 4 Şüpheli Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 41 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da Göçmen Operasyonu: 41 Yabancı Uyruklu ve 4 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 41 yabancı uyruklu ile 4 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giren yabancı uyrukluların kalacak yer temin edilerek Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki iş yerinde çalıştırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine düzenlenen operasyonda yakalanan 41 yabancı uyrukludan 22'sinin ülkeye kimliksiz olarak kaçak yollardan girdikleri, 11'inin Bursa'da, 8'inin başka illerde kayıtlı geçici koruma belgesinin bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan 41 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Yabancı uyrukluları kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdıkları öne sürülen 6 şüpheliden H.B, Z.A, Z.J. ve A.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Polis
Niğde'de Narkotik'ten Operasyon: Tır Kasasından Paket Paket Uyuşturucu Çıktı Niğde'de Narkotik'ten Operasyon: Tır Kasasından Paket Paket Uyuşturucu Çıktı
Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor
İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
Polislerden Kaçan Firari, Çareyi Balkondan Atlamakta Buldu Polislerden Kaçan Firari, Çareyi Balkondan Atlamakta Buldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Emniyeti'nden Büyük Operasyon: Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı
İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi
Kümese Giren Kadın Gördükleri Karşısında Dondu Kaldı Kümese Giren Kadın Gördükleri Karşısında Dondu Kaldı
Şoke Eden Saldırıda Yeni Görüntüler: Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı... Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı...
Antalya'yı Fırtına ve Sağanak Vurdu! Cami Minaresi Devrildi Antalya'yı Fırtına ve Sağanak Vurdu! Cami Minaresi Devrildi