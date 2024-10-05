Bursa'da Ev Cayır Cayır Yandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tek katlı ev cayır cayır yandı. Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da Ev Cayır Cayır Yandı

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi B126 Sokak'ta meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında can kaybı meydana gelmezken, evde maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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