Bursa'da Derede Bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu. Cesedin 46 yaşındaki Kadir Bingöl'e ait olduğu tespit edildi.

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Bursa'da Derede Bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi Gökdere'de bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kadir Bingöl (46) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bingöl'ün kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

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