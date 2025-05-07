Bursa'da Çınar Dalı Aracın Üzerine Düştü: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Öğretmenevi bahçesinde, bir çınar ağacından kopan büyük bir dal park halindeki Wolksvagen Tiguan marka aracın üzerine düştü. Olay, henüz normal sezon açılmadığı için vatandaşların bahçede bulunmadığı bir saatte meydana geldi.

Düşen dal, aracın kaporta kısmında ciddi hasara neden oldu. Öğretmenevi bahçesinin sezon açıldığında yoğun olarak kullanıldığı belirtilirken, olayın sakin bir dönemde yaşanması muhtemel bir faciayı önledi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgedeki ağaçların bakım ve kontrollerinin gözden geçirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA