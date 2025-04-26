Bursa'da Bir Kamyonet Alt Geçide Sıkıştı

Bursa İngeöl'de bir kamyonet sürücüsü alt geçidin yüksekliğini hesaplayamayınca kamyonet sıkıştı. Ekipler, kamyoneti sıkıştığı yerden çıkardı.

Bursa'da Bir Kamyonet Alt Geçide Sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye altgeçidinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, geçidin tavanına takıldı ve ilerleyemez hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, kamyoneti kurtarmak için ilginç bir çözüm uygulandı.

Sıkışan aracın lastikleri indirildi ve bu sayede yükseklik azaltılarak kamyonet sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için sürücüleri alt geçitlerdeki yükseklik uyarılarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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