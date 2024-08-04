Bursa'da Bir Garip Kaza! Belediye Otobüsüne Çarpmamak İçin Eve Daldı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, belediye otobüsüne çarpmamak için eve daldı. Sürücü kazada hafif yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'da Bir Garip Kaza! Belediye Otobüsüne Çarpmamak İçin Eve Daldı

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 BDD 410 plakalı otomobil sürücüsü dönmek istediği sırada belediye otobüsü ile karşı karşıya geldi. Otobüse çarpmamak için bir anda direksiyonu kıran sürücü, otomobiliyle birlikte eve girdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü tedavi altına alınırken polis kazaya ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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