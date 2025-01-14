Bursa'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonrası meydana gelen kazada sürücü Yasin A. yaralandı.

Bursa'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Kalburt ile Cerrah mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Yasin A.’nın kontrolünü yitirdiği 16 KBU 13 plakalı beton mikseri devrildi.

Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yasin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı - Resim : 1

Kaynak: DHA

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