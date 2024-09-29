Bursa’da Baraka Yangını
Bursa’nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda yer alan barakada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, yangının ormana sıçrama ihtimali panik yarattı.
Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde bulunan ve ormanlık alana yakın inşa edilen baraka yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı kısa sürede sarınca çevre dumanla kaplandı.
Dumanları gören mahalle sakinleri hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine hızla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, barakanın ormanlık alanda bulunması korku dolu anlar yaşattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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