Bursa’da Aniden Bastırdı! Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatını felç etti. Dolu yağışından olumsuz etkilenen otomobil sürücüleri, benzin istasyonlarına sığındı.

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Bursa’da Aniden Bastırdı! Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan kırsal mahallelerinde bastıran sağanak yağış Mezit ve Tahtaköprü mahalleleri bölgesinde yerini doluya bıraktı. 2 mahalle yolunda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşayınca araçlarını petrol istasyonlarına çekip aniden bastıran dolunun bitmesini bekledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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