Bursa’da Aniden Bastırdı! Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan kırsal mahallelerinde bastıran sağanak yağış Mezit ve Tahtaköprü mahalleleri bölgesinde yerini doluya bıraktı. 2 mahalle yolunda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşayınca araçlarını petrol istasyonlarına çekip aniden bastıran dolunun bitmesini bekledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA