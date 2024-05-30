Bursa'da akraba dehşeti! Baba-oğlu vurdular

Bursa’da akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hüseyin K. (60), yeğeninin tabancayla açtığı ateş sonucu oğlu Naif K. ile birlikte yaralandı.

Bursa'da akraba dehşeti! Baba-oğlu vurdular

Bursa’da akraba olan iki aile arasındaki husumet sokağa taştı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde meydana geldi.

Aynı mahallede oturan iki aile arasında başlayan husumet kavgaya döndü. Amca çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan Kerem, Yusuf ve Baran K., tartıştıkları amcası Hüseyin K. (60) ile kuzeni Naif K.’yi (20) darp etti. Saldırganlardan Yusuf K. yanındaki tabanca amcası ile kuzenini vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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