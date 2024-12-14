Bursa İçin Sarı Alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Bursa için sarı uyarıda bulundu. Yarın sabah 09.00'dan başlayıp gece saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen hava durumu için yapılan uyarıda "Kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA