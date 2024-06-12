Burdur’daki diyaliz soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybeddiği diyaliz olayı ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hastane yapımında ve proje aşamasında görevli iki mühendis, taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından tutuklandı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerinde rahatsızlanan 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edilmiş, tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı. Taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından gözaltına alınan Burdur Devlet Hastanesi personelleri M.C. ile İ.S. ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken hastane yapımında ve proje aşamasında görevli mühendisler G.A.S. ve Y.A., tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkeme heyeti, G.A.S. ve Y.A.’ı taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından tutukladı.