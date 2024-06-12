Burdur’daki diyaliz soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan diyaliz olayıyla ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Son Güncelleme:
Burdur’daki diyaliz soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybeddiği diyaliz olayı ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hastane yapımında ve proje aşamasında görevli iki mühendis, taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından tutuklandı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerinde rahatsızlanan 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edilmiş, tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı. Taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından gözaltına alınan Burdur Devlet Hastanesi personelleri M.C. ile İ.S. ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken hastane yapımında ve proje aşamasında görevli mühendisler G.A.S. ve Y.A., tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkeme heyeti, G.A.S. ve Y.A.’ı taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından tutukladı.

Burdur'da üç diyaliz hastası öldü: Ölümlerin ardında kimyasal madde mi var? "Bakanlık üzerini örtmeye çalışıyor"Burdur'da üç diyaliz hastası öldü: Ölümlerin ardında kimyasal madde mi var? "Bakanlık üzerini örtmeye çalışıyor"Güncel

Son Güncelleme:
Antalya'da tarihi kaçak alkol operasyonu: Milyonlarca şişe ele geçirildi Antalya'da tarihi kaçak alkol operasyonu: Milyonlarca şişe ele geçirildi
Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı: Kamu çalışanlarına 2 gün izin! Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti
Tencereye 1 veya 2 damla damlatırsanız kuru fasulye dağılmıyor! Lokantacı sırrıymış Tencereye 1 veya 2 damla damlatırsanız kuru fasulye dağılmıyor! Lokantacı sırrıymış
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı: Kamu çalışanlarına 2 gün izin! Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu