Burdur'da Korkunç Kaza! 2 Ölü 3 Yaralı

Burdur'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur-Fethiye karayolunda Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Mehmet Peşen (18) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritten gelen Ali Ç. (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet Peşen ile araçta yolcu olarak bulunan Emir Özer (20) hayatını kaybetti, diğer aracın sürücü ile Fatma Ç. (31) ve Duru Ç. (7) yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Fatma Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.