Burdur Belediyesi, İkinci Kent Lokantası Şubesini Açtı

Burdur Belediyesi, şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Hafta içi her gün saat 12.00-14.00 arasında Sanayi Sitesi esnafımızı bekliyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi, İkinci Kent Lokantası Şubesini Açtı

Burdur Belediyesi, vatandaşların lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak için ilkini tarihi Şehir Kulübü'nde açtığı Kent Lokantası’nın ikinci şubesini, Yeni Sanayi Düğün Salonu'nda açtı. Kent Lokantası'nda yemek ücreti kişi başı 75 lira olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifimizin salonunda ikinci şubesini açacağımız kent lokantamızı sizlerin hizmetine sunuyoruz. Hafta içi her gün saat 12.00-14.00 arasında Sanayi Sitesi esnafımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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