Bunalıma Girdi; Evini Ateşe Verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarındaki 8 katlı binanın 2'nci katında saat 22.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren Ramazan Ç. isimli şahıs evi ateşe vererek, bazı eşyalarını sokağa attı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İTFAİYEYE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

İtfaiye ekiplerinin çalışma yapmasına bir süre engel olmaya çalışan Ramazan Ç., ekiplerin çabası sonrası ikna edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürülürken, Ramazan Ç. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA