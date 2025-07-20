Buğday Tarlasında Korkutan Alevler

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, 10 dönümlük tarla küle döndü.

Son Güncelleme:
Buğday Tarlasında Korkutan Alevler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Karaağaç köyünde bulunan buğday ekili tarladan yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden köy sakinleri olayı itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Bozüyük Orman İşletme Şefliği ve Bozüyük Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yoğun müdahaleler sonucunda yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dünyanın En Tehlikeli ve Üzerine Ayak Basmanın Bile Yasak Olduğu Tek Yer! Dünyanın En Tehlikeli ve Üzerine Ayak Basmanın Bile Yasak Olduğu Tek Yer!
Erzurum'da Şiddetli Sağanak Erzurum'da Şiddetli Sağanak
En Pasaklı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor En Pasaklı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Mardin’de Traktör Tarlaya Devrildi Mardin’de Traktör Tarlaya Devrildi
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti' Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti'
Ayşe Barım’a Büyük Şok! ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden… Ünlüler Rota mı Değiştiriyor? ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden