Boşanma aşamasındaki kadın, eşinin evini ateşe verdi ancak kaçamadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşine ait evde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Boşanma aşamasındaki kadın, eşinin evini ateşe verdi ancak kaçamadı

Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta eşi İbrahim B'ye (62) ait 3 katlı binanın son katında yaşayan S.B. (39), henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binanın 2. katında yaşayan İbrahim B'nin evde olduğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, çiftin 15 aylık evli olduğu, İbrahim B'nin 5 gün önce boşanma davası açtığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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