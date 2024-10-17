Boş Bırakılan Menfez Çukuruna Her Hafta Bir Araç Düşüyor

Çevre sakinlerini ve sürücüleri zor durumda bırakan menfezin çevresinin düzenlenmesini isteyen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.



Denizli-Aydın Karayolu Umurlu Orhangazi Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan ve çevresinde hiçbir güvenlik tedbiri bulunmayan menfeze bugün öğlen saatlerinde bir araç daha düştü. Bir anda gürültü ile aracı yoldan düşen sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken, çaresiz sürücüyü çevre sakinleri teselli etmeye çalıştı.



Menfezde en azından haftada bir maddi hasarlı trafik kazası yaşandığını belirten mahalle sakinleri özellikle yabancı sürücülerin bölgeyi bilmedikleri için ataçlarını menfeze düşürdüğünü belirterek, “Yoğun yağışlarda burada su biriktiği için karayolunun altından geçen bir menfez konularak biriken yağmur suları bu yolla savulmaya başlandı. Ancak menfezin Orhangazi Caddesi tarafında hiçbir önlem alınmadı. Yoldan gelen geçen herkes buraya düşüyor. Kimse muhatap da bulamıyor. Buranın sorumlusu Karayolları ise Karayolları, Efeler Belediyesi ise Efeler Belediyesi vatandaşların mağduriyetleri artmadan gerekli tedbiri almalı” diye konuştular.

Kaynak: İHA