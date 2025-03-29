'Borcunu Ödemedi' İddiasıyla Motosikletliyi Darp Eden Saldırganlar Tutuklandı

Adana’da 15 bin TL borcu olduğu iddiasıyla motosiklet sürücüsü C.A.'yı sokakta darp eden 2 saldırgan tutuklandı.

'Borcunu Ödemedi' İddiasıyla Motosikletliyi Darp Eden Saldırganlar Tutuklandı

Adana’da Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 27 Mart’ta M.K ve İ.G. kendilerine 15 bin TL borcu olduğunu iddia ettikleri C.A.'yı sokakta motosikletiyle geçerken görünce tartışmaya başladı. M.K., İ.G. ve yanındaki İ.H. ile ismi öğrenilemeyen kişinin de dahil olduğu tartışma bir anda kavgaya döndü.

Kavga sırasında 4 kişi C.A.’yı feci şekilde darbetti. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Yaralanan C.A. sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da anbean yansıya darp olayıyla ilgili polis çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, M.K., İ.G. ve İ.H.’yi evlerine yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K ve İ.G. tutuklanırken, İ.H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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