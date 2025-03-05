Bolu'da Kablo Hırsızları Yakayı Ele Verdi

Bolu'da bakır kabloları çalan 2 kişi, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu ormanlık alanda yakayı ele verdi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da Kablo Hırsızları Yakayı Ele Verdi

Olay, Mengen'e bağlı Emirler köyünde meydana geldi. Köydeki bakır kabloların çalındığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş ekiplerinin harekete geçti. Bölgedeki araştırmalar sonucunda 2 kişi, ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler E.T. ve T.T.'nin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan demir kesme makası ile büyük miktarda bakır kablo ele geçirildi. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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