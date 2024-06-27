Bolu'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı

Bolu’da tırla otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Bolu'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı

Mudurnu-Taşkesti yolunda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, karşı yönden gelen Hayati Güney (58) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Hayati Güney’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Güney’in cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu Trafik kazası
Son Güncelleme:
O ilde yaşayanlar dikkat! 3 plaj dışında denize girmek yasaklandı O ilde yaşayanlar dikkat! 3 plaj dışında denize girmek yasaklandı
NOW TV'de Kızıl Goncalar değişikliği! Yeni sezonun kilit ismi belli oldu NOW TV'de Kızıl Goncalar değişikliği! Yeni sezonun kilit ismi belli oldu
En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz
Alevler Assos Antik Kenti'ne sıçramıştı: Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'te son 16 tur eşleşmelerinin tamamı... Türkiye'nin rakibi belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım'a kötü haber! Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım'a kötü haber!
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi
Dünyada bir ilk: Çiftlik hayvanlarından 'gaz vergisi' alınacak Dünyada bir ilk: Çiftlik hayvanlarından 'gaz vergisi' alınacak
Sendikalar, İliç maden faciasının temel nedenini gösterdi: Üç yılda yapılacak üretim 10 ayda yapılmış Sendikalar, İliç maden faciasının temel nedenini gösterdi