Bolu'da Dehşet: Silahıyla Oynayan Orman Muhafaza Memuru, İş Makinesi Operatörünü Vurdu

Bolu'da orman muhafaza memuru tabancasıyla oynarken, iş makinesi operatörünü vurdu. Operatör hastaneye kaldırılırken, orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Bolu'da Dehşet: Silahıyla Oynayan Orman Muhafaza Memuru, İş Makinesi Operatörünü Vurdu

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ayıkayası mevkiinde saat 16.00 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. İsmi öğrenilemeyen orman muhafaza memuru tabancasıyla oynarken, kardan kapanan yolları iş makinesiyle açan operatör E.D'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan E.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Orman muhafaza memuru ise gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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