Bolu’da 8 Araç Kazaya Karıştı, Yaralılar Var
Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda karlı havada zincirleme trafik kazası meydana geldi. 8 aracın karıştığı zincirleme kazası sonucu 10 kişi yaralanırken kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde yaşandı. İstanbul yönüne giden 4 otomobil, hafif ticari araç, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR, karlı havada zincirleme kazaya dahil oldu. Yaşanan kaza sonucu 10 kişi yaralandı.
Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yeniden açılabilmesi için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
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