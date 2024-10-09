Bodrum’da Yaz Keyfi Sürüyor

Sıcak havaların etkisini sürdürdüğü Ekim ayında, Bodrum’un plajları ve denizi tatilciler için cazip olmaya devam ediyor. Herodot Beach Otel, deniz sezonunun sürdüğü bu dönemde konforlu hizmetleriyle misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Herodot Beach Otel, yerden ısıtmalı odaları, dört mevsim açık balıkçı restoranı ve spa merkezi ile hizmet verirken, hafta sonları düzenlenen canlı müzik performansları ile misafirlerine keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Bodrum’da sonbahar ve kış aylarında da denize girme imkanı ve kültürel geziler gibi çeşitli aktiviteler yapılabiliyor.

Kaynak: İHA